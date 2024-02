Nemecko a Alžírsko prehlbujú spoluprácu v oblasti zeleného vodíka

Berlín 8. februára (TASR) - Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck podpísal list o zámere týkajúci sa budúcich dodávok vodíka z Alžírska do Nemecka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na štvrtkové vyhlásenia ministerstva hospodárstva v Berlíne.



Habeck počas návštevy Alžírska poukázal na úzke partnerstvo v oblasti energetiky, ktoré udržiavajú obe krajiny od roku 2015. "Teraz ho chceme rozšíriť a povzbudiť Alžírsko, aby v budúcnosti vyrábalo viac ekologického vodíka, viac investovalo do solárnej a veternej energie a vytvorilo tak novú vlastnú pridanú hodnotu," uviedol minister. Alžírsku prisľúbil podporu vo forme nemeckého know-how a technických znalostí. Nemecko a EÚ sú podľa neho k dispozícii ako potenciálne odberateľské krajiny pre zelený vodík.



Vodík má zohrávať kľúčovú úlohu pri ekologickej transformácii najväčšej európskej ekonomiky. Nemecko a Alžírsko za týmto účelom vytvárajú bilaterálnu pracovnú skupinu pre vodík. Počíta sa tiež so zriadením pilotného závodu na jeho výrobu.



Na rokovaniach sa okrem iných zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie, Talianska, Rakúska a Tuniska, ktorí spoločne podporujú vytvorenie južného koridoru pre vodík. Ten počíta s prestavbou a rozšírením existujúceho plynovodného koridoru pre obnoviteľný vodík - z Alžírska cez Tunisko, Taliansko a Rakúsko do južného Nemecka.



Alžírsko chce do roku 2040 svojimi vývozmi zabezpečiť 10 % dopytu EÚ po ekologickom vodíku. Vyrábať sa má s využitím obnoviteľnej energie z vetra a slnka.