Nemecko podporí rozvoj obnoviteľných zdrojov v Južnej Afrike

Berlín 25. júla (TASR) - Južná Afrika dostane od nemeckej štátnej rozvojovej banky KfW úver vo výške 500 miliónov eur, oznámila v piatok nemecká ministerka pre rozvoj Reem Alabali Radovanová počas svojej prvej cesty na africký kontinent. Úver má pomôcť zlepšiť rámcové podmienky pre obnoviteľné zdroje energie v najväčšej africkej ekonomike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Ochrana klímy je úloha, ktorú môžeme splniť len spoločným globálnym úsilím,“ povedala Radovanová, ktorá navštívila Južnú Afriku pri príležitosti stretnutia ministrov pre rozvoj skupiny krajín G20. Úver podľa nej prispeje k realizácii plánovaných reforiem, ktoré vytvoria dobré podmienky pre investície súkromného sektora, vrátane rozširovania sietí pre solárne a veterné elektrárne. Ministerka zdôraznila, že z energetického partnerstva budú profitovať aj nemecké spoločnosti a vývojári pôsobiaci v oblasti rozvoja solárnej energie v Južnej Afrike.



Úver je súčasťou iniciatívy Partnerstvo pre spravodlivú energetickú transformáciu (Just Energy Transition Partnership), ktorá vznikla počas nemeckého predsedníctva v skupine G20. Jej cieľom je podporovať investície do ochrany klímy, hospodárstva a energetickej transformácie. Okrem Nemecka sa na nej podieľa Veľká Británia, Francúzsko, Holandsko, Dánsko a Európska únia.



Južná Afrika stále vyrába približne 80 % svojej elektrickej energie z fosílnych palív. Krajina so 65 miliónmi obyvateľov je tak jedným z najväčších emitentov oxidu uhličitého na svete. Vďaka svojej geografickej polohe má však obrovský potenciál pre rozvoj solárnej a veternej energie.