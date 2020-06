Nemecko pripravuje zákon o rozšírení kapacity veterných turbín

Berlín 3. júna (TASR) - Nemecko pripravuje zákon o veľkom rozšírení kapacity svojich pobrežných veterných turbín. Rozhodla o tom v stredu vláda.



Súčasná kapacita veterných turbín v Severnom a Baltickom mori je 15 gigawattov. Do roku 2030 by sa mala zvýšiť na 20 gigawattov. Predchádzajúce dohody, ktoré sa týkali tohto cieľa, budú teraz zafixované zákonom.



Podľa vládneho návrhu cieľom Nemecka je zvýšiť kapacitu veterných turbín do roku 2040 na 40 gigawattov.



Rozšíriť infraštruktúru veternej energie je nevyhnutné, ak má nemecká vláda v nadchádzajúcich rokoch splniť svoje ciele v oblasti klímy. Obnoviteľné zdroje energie sú kľúčovou súčasťou plánov Berlína na prechod od fosílnych palív k čistejšej energii.



Nemecko chce, aby do roku 2030 tvorili obnoviteľné zdroje až 65 % jeho energetického mixu oproti súčasnému podielu na úrovni 40 %.