Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 22. september 2025Meniny má Móric
< sekcia Ekonomika

Obec Zákamenné vyhlásila tender na výstavbu vodárenských objektov

.
Na snímke prebiehajúce práce na rozšírení vodovodu a kanalizácie v časti Oravice v obci Zákamenné, v okrese Námestovo v stredu 13. augusta 2025. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Taktiež je navrhnutý krátky prepoj medzi existujúcimi vetvami vodovodnej siete na zokruhovanie tlakových pásiem.

Autor TASR
Zákamenné 22. septembra (TASR) - Oravská obec Zákamenné vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu vodárenských objektov, ktoré majú zlepšiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a zabezpečiť vyrovnanie tlakových pomerov v distribučnej sieti. Predpokladaná cena zákazky je 1.213.062,87 eura bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Predmetom zákazky je komplexná výstavba vodojemu Kýčera vrátane čerpacej stanice Nižný Koniec, ktorá bude prečerpávať vodu z existujúceho vodovodu Oravskej vodárenskej spoločnosti do nového vodojemu Kýčera a následne bude vodojem zásobovať existujúcu sieť, čím sa vylepšia tlakové pomery siete.

Taktiež je navrhnutý krátky prepoj medzi existujúcimi vetvami vodovodnej siete na zokruhovanie tlakových pásiem. Vzhľadom na návrh novej čerpacej stanice a vodojemu je potrebné aj vybudovanie príslušných potrubných rozvodov, redukčnej šachty, prístupovej komunikácie k vodojemu a NN prípojky. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 9. októbra.
.

Neprehliadnite

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Leto pomaly balí kufre

HRABKO: Rozhodnutie Čaputovej ukončilo diskusie, čo prebiehali bez nej