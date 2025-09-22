< sekcia Ekonomika
Obec Zákamenné vyhlásila tender na výstavbu vodárenských objektov
Taktiež je navrhnutý krátky prepoj medzi existujúcimi vetvami vodovodnej siete na zokruhovanie tlakových pásiem.
Autor TASR
Zákamenné 22. septembra (TASR) - Oravská obec Zákamenné vyhlásila verejnú súťaž na výstavbu vodárenských objektov, ktoré majú zlepšiť zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a zabezpečiť vyrovnanie tlakových pomerov v distribučnej sieti. Predpokladaná cena zákazky je 1.213.062,87 eura bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).
Predmetom zákazky je komplexná výstavba vodojemu Kýčera vrátane čerpacej stanice Nižný Koniec, ktorá bude prečerpávať vodu z existujúceho vodovodu Oravskej vodárenskej spoločnosti do nového vodojemu Kýčera a následne bude vodojem zásobovať existujúcu sieť, čím sa vylepšia tlakové pomery siete.
Taktiež je navrhnutý krátky prepoj medzi existujúcimi vetvami vodovodnej siete na zokruhovanie tlakových pásiem. Vzhľadom na návrh novej čerpacej stanice a vodojemu je potrebné aj vybudovanie príslušných potrubných rozvodov, redukčnej šachty, prístupovej komunikácie k vodojemu a NN prípojky. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 9. októbra.
