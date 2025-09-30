< sekcia Ekonomika
Obnoviteľné zdroje pokrývajú takmer 57 % spotreby elektriny v Nemecku
Autor TASR
Berlín 30. septembra (TASR) - Obnoviteľné zdroje energie, najmä veterná s solárna energia, v súčasnosti pokrývajú takmer 57 % spotreby elektriny v Nemecku. Ich podiel zostal v období január až september 2025 v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka na stabilnej úrovni. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Výroba solárnej energie sa v sledovanom období zvýšila takmer o štvrtinu, zatiaľ čo produkcia elektriny z veterných turbín na pevnine klesla o 12 %, čo bolo odrazom relatívneho bezvetria v prvom štvrťroku, oznámilo v utorok Spolkové združenie pre energetické a vodné hospodárstvo (BDEW). Uholné elektrárne zodpovedali za niečo vyše 20 % výroby elektriny, zatiaľ čo na plynové elektrárne pripadlo 16 %.
