OMV bude platiť za plyn z Ruska v súlade so sankciami EÚ

Viedeň 29. apríla (TASR) - Rakúska energetická spoločnosť OMV v piatok potvrdila, že bude platiť za plyn z Ruska v súlade so sankciami, ktoré Európska únia (EÚ) uvalila na Moskvu za inváziu na Ukrajinu. TASR správu prevzala z DPA.



"V každom prípade sa v OMV podriadime sankciám a budeme dodržiavať príslušné smernice," povedal generálny riaditeľ Alfred Stern pri prezentácii štvrťročných výsledkov v piatok vo Viedni.



Rusko oznámilo európskym odberateľom plynu, že od mája zaň musia platiť v rubľoch. Podľa informácií, ktoré získala DPA, má OMV zaplatiť v eurách Gazprombanke, ktorá ich následne prevedie na ruble. Tento postup podľa Európskej komisie neporušuje sankcie Únie.



Stern poprel správy, že OMV mala v úmysle otvoriť si rubľový účet v Gazprombank vo Švajčiarsku, čo by už bolo porušením sankčného režimu. "Neviem o tomto rubľovom účte vo Švajčiarsku," povedal.



Spoločnosť OMV uzavrela kontrakty na dodávky ruského plynu do roku 2040, napriek plánom EÚ stať sa nezávislou od ruského plynu a ropy do roku 2027. Stern odmietol zachádzať do podrobností o budúcnosti týchto kontraktov. "K dnešnému dňu sú dodávky spoľahlivé," povedal s tým, že predpovede sú za súčasných okolností nemožné.



OMV výrazne obmedzil svoje desaťročia trvajúce pôsobenie v Rusku pre vojnu na Ukrajine. V dôsledku nespustenia plynovodu Nord Stream 2, ktorým sa mal transportovať plyn z Ruska do Nemecka, v 1. štvrťroku odpísal približne 2 miliardy eur, uviedol Stern. OMV je jedným z investorov kontroverzného plynovodu, jeho upravený prevádzkový zisk sa však aj napriek odpisom v 1. štvrťroku strojnásobili na 2,62 miliardy eur z 870 miliónov eur v rovnakom období vlani. Prispel k tomu strmý nárast cien ropy.