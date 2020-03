OPEC nezískal súhlas Ruska s ďalším znížením ťažby ropy

Viedeň 4. marca (TASR) - Saudskej Arábii a ďalším členom Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) sa v stredu nepodarilo získať súhlas Ruska s ďalším znížením ťažby. Chcú tak podporiť ceny komodity, ktoré tento rok klesli zhruba o pätinu po vypuknutí epidémie koronavírusu.



Skupina ministrov z OPEC, Ruska a ďalších veľkých producentov z tzv. aliancie OPEC+ nedokázala uzavrieť predbežnú dohodu o ďalších škrtoch, uviedli zdroje z OPEC.



Podľa nich Rusko na stretnutí zástupcov OPEC+ v stredu vo Viedni navrhlo ponechať limity na ťažbu na doterajšej úrovni 2,1 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne do konca 2. štvrťroka 2020.



Saudská Arábia chce, aby členovia aliancie znížili produkciu o ďalší 1 milión až 1,5 milióna barelov.



Ruský minister energetiky Alexander Novak, ktorý sa pred zasadaním OPEC+ stretol so saudským náprotivkom, opustil schôdzu tzv. spoločného monitorovacieho výboru ministrov po troch hodinách rozhovorov.



Zdroje uviedli, že Novak odišiel do Moskvy na ďalšie konzultácie a vráti sa na zasadnutie OPEC+ v piatok (6. 3.), zatiaľ čo vo štvrtok (5. 3.) budú spolu rokovať ministri ropného kartelu.



"OPEC dúfa, že sa dohodnú na znížení ťažby o viac ako 1 milión barelov/deň, ale problémom je stále Rusko," uviedol jeden zo zdrojov z OPEC.



Saudský a ruský minister doposiaľ nezverejnili žiadne verejné vyhlásenia.