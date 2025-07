OPEC znížil odhad dopytu na ďalšie 4 roky, ale zvýšil dlhodobý výhľad

Viedeň 10. júla (TASR) - Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) vo štvrtok znížila svoje prognózy globálneho dopytu po rope na nasledujúce štyri roky, keďže čínska ekonomika sa spomaľuje. Ale zároveň zvýšila svoj dlhodobý výhľad v dôsledku stúpajúceho dopytu po rope v rozvojových krajinách. Uviedla, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by dopyt dosiahol svoj vrchol pred rokom 2050. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Skupina producentov OPEC+, ktorá zahŕňa ropný kartel OPEC a jeho spojencov vrátane Ruska, zvýšila dodávky ropy, aby znovu získala svoj podiel na trhu po rokoch škrtov v ťažbe na podporu cien komodity. Nižší strednodobý výhľad dopytu by mohol skupine sťažiť zrušenie ďalších škrtov v produkcii, ktoré zostávajú v platnosti do konca roka 2026.



Svetový dopyt dosiahne tento rok v priemere 105 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne, uviedol OPEC vo štvrtok vo svojom najnovšom výhľade. Očakáva tiež, že dopyt v roku 2026 vzrastie na priemerných 106,3 milióna barelov denne a potom sa v roku 2029 vyšplhá na 111,6 milióna barelov denne.



Prognózy dopytu na roky 2026 až 2029 sú nižšie ako vlaňajšie predpovede, keď OPEC očakával v roku 2026 dopyt po rope na úrovni 108 miliónov barelov denne. Prognóza na rok 2029 je o 700.000 barelov denne nižšia ako minuloročný odhad. Zároveň OPEC očakáva, že dopyt bude rásť dlhšie, ako predpokladajú iní prognostici vrátane Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), ktorá očakáva, že spotreba ropy dosiahne vrchol už v tomto desaťročí.



„Ropa je základom globálnej ekonomiky a je ústredným prvkom nášho každodenného života,“ uviedol generálny tajomník OPEC Haísám Ghais v predslove k správe. „Na obzore nie je žiadny vrchol dopytu po rope.“



Podľa OPEC sa už dopyt zotavil z pandémie ochorenia COVID-19, čo vedie k predvídateľnejšiemu výhľadu. Ale v dôsledku pomalšieho hospodárskeho rastu Číny, zavádzania elektromobilov a pokračujúcej substitúcie ropy vo viacerých sektoroch bude rast dopytu v nasledujúcich štyroch rokoch pomalší, ako sa čakalo.



OPEC však ponechal svoju prognózu dopytu v roku 2030 nezmenenú na úrovni 113,3 milióna barelov denne. IEA, naopak, očakáva, že globálny dopyt dosiahne vrchol na úrovni 105,6 milióna barelov denne do roku 2029 a potom v roku 2030 mierne klesne.



Z dlhodobého hľadiska OPEC očakáva, že rast dopytu po rope bude poháňať India, Blízky východ a Afrika.



OPEC očakáva, že svetový dopyt po rope do roku 2050 stúpne na 122,9 milióna barelov denne, čo je viac ako 120,1 milióna barelov denne v minuloročnej správe.



OPEC vyzval tiež na väčšie investície do ropného priemyslu. Uviedol pritom, že sektor potrebuje do roku 2050 investície vo výške 18,2 bilióna USD (15,56 bilióna eur) namiesto 17,4 bilióna USD v odhade z minulého roka.



(1 EUR = 1,1698 USD)