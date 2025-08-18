< sekcia Ekonomika
P. Navarro nalieha na Indiu, aby prestala nakupovať ruskú ropu
Autor TASR
Washington 18. augusta (TASR) - Obchodný poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa Peter Navarro v pondelok vyzval Indiu, aby prestala nakupovať ruskú ropu. Uviedol to v komentári pre noviny Financial Times (FT). TASR o tom informuje na základe správy portálu businesstimes.
Navarro označil závislosť Indie od ruskej ropy za „oportunistickú“ a uviedol, že ak India „chce byť považovaná za strategického partnera USA, musí sa tak začať správať“.
„India v skutočnosti funguje ako globálny clearingový orgán pre ruskú ropu, premieňa ropu, na ktorú je uvalené embargo, na vysokohodnotný export a zároveň dáva Moskve doláre, ktoré potrebuje,“ napísal Navarro.
Tieto komentáre nasledujú po správach, že obchodné rokovania medzi USA a Indiou, ktoré sa mali konať koncom tohto mesiaca v Naí Dillí, boli zrušené.
Začiatkom augusta Trumpova administratíva oznámila plány na zavedenie tzv. sekundárneho cla vo výške 25 % pre Indiu za jej nákupy ruskej ropy. To zvýši celkové clá, ktorým India čelí, na 50 %.
India reagovala na oznámenie o clách vyhlásením, že sú „mimoriadne nešťastné“, a označila ich za „nespravodlivé, neoprávnené a neprimerané“.
