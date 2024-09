Energie: Plynári budú spolupracovať na podpore rozvoja biometánu

Bratislava 12. septembra (TASR) - Na Slovensku je približne sto bioplynových staníc, ktoré by bolo možné pretransformovať na producentov biometánu. Tie by produkciou tohto obnoviteľného plynu z čistiarní odpadových vôd či zo skládok komunálneho odpadu mohli nahradiť až desatinu spotreby zemného plynu na Slovensku. Slovenský plynárenský a naftový zväz (SPNZ) a Asociácia biometánu Slovensku (ABMS) podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci, ktorá by mala vyústiť do podpory rozvoja biometánu na Slovensku, informoval vo štvrtok SPNZ.



"Slovensko má potenciál, aby nahradilo desatinu spotreby zemného plynu biometánom, no v súčasnosti ho produkujeme stále veľmi málo. Predovšetkým v doprave a vo vykurovaní môže biometán výrazne prispieť k dekarbonizácii," uviedol prezident SPNZ Rastislav Ňukovič. Biometán môže výrazne prispieť k dekarbonizácii predovšetkým v doprave a vo vykurovaní. Spolupráca plynárov by mala prispieť k zvýšeniu produkcie tohto zeleného plynu v krátkom čase.



V súčasnosti funguje na Slovensku jediná biometánová stanica, no desať bioplynových staníc získalo podporu na transformáciu na biometánové stanice z plánu obnovy a ďalšie projekty vznikajú na zelenej lúke. Predsedníčka ABMS Patrícia Gašparcová vidí zmysel aj v integrovaní viacerých bioplyniek pod jedného vlastníka, čím sa produkcia biometánu môže zefektívniť. "Hľadáme spôsoby, ako najefektívnejšie a najrýchlejšie navýšiť vyprodukovaný biometán na Slovensku a prispieť tak k plneniu cieľov, ktorými sa naša krajina zaviazala," uviedla.



Každá bioplynová stanica je individuálna a jedinečná, no nie každá má možnosť adekvátneho pripojenie sa k vtláčaniu biometánu do siete. V Českej republike sa to podľa Gašparcovej podarilo zmeniť vďaka predávajúcemu miestu v Břeclavi, kde došlo k prvému vtláčaniu biometánu do distribučnej sústavy z pojazdnej cisterny. "Aktuálne tak v Česku dodáva do siete sedem prevádzok," konštatovala Gašparcová.



Dôležitou podporou pre produkciu biometánu je aj úspešné fungovanie Registra obnoviteľných plynov. Ide o elektronický systém slúžiaci na vydávanie, prevod a uplatnenie záruk pôvodu pre obnoviteľné plyny, kde jedna záruka predstavuje 1 megawatthodinu obnoviteľného plynu. Register prevádzkuje SPP-distribúcia a producenti zelených plynov vrátane biometánu môžu predajom záruk získať dodatočný príjem.