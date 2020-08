Unipetrolu schválili akvizíciu ďalšej čerpacej stanice

Bratislava 7. augusta (TASR) – Protimonopolný úrad (PMÚ) SR schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí nepriamej výlučnej kontroly podnikateľa Unipetrol, Česká republika, nad ďalšou čerpacou stanicou spoločnosti Fontee. Informoval o tom v piatok PMÚ. Unipetrol, ktorý patrí do nadnárodnej skupiny PKN Orlen, prevádzkuje na Slovensku spolu s touto akvizíciou už 11 čerpacích staníc Benzina.



PMÚ upozornil, že akvizícia jednej čerpacej stanice by samostatne z hľadiska obratu nepodliehala kontrole úradu. Ide však o už druhé prevzatie kontroly Unipetrolom nad časťou spoločnosti Fontee počas dvoch rokov. V septembri minulého roka kúpil Unipetrol od Fontee sedem čerpacích staníc.



„Dve koncentrácie, ktoré sa uskutočnia do dvoch rokov medzi tými istými podnikateľmi a spoločne podliehajú kontrole podľa zákona, sa považujú za jednu koncentráciu, ktorú je úrad oprávnený posudzovať," zdôraznil PMÚ.



Unipetrol je v súčasnosti najväčším prevádzkovateľom čerpacích staníc v Česku, kde zvýšil svoj podiel na trhu na 25 %. Počas nasledujúcich dvoch až troch rokov by sa firma chcela stať jedným z kľúčových hráčov s palivami aj na Slovensku.