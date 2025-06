Poľská vláda navrhuje rozvoj veterných turbín a zmrazenie cien energií

Varšava 25. júna (TASR) - Poľský Sejm prerokuje návrh zákona o rozvoji veterných turbín na pevnine, ktorého cieľom je znížiť ceny energií a zvýšiť dostupnosť obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe krajiny. Na tlačovej konferencii v stredu o tom informovala ministerka pre klímu a životné prostredie Paulina Hennig-Klosková, informuje varšavský spravodajca TASR.



„Zásadným cieľom tejto legislatívy je zníženie a zabezpečenie cien energií pre Poľky a Poliakov na prijateľnejšej a nižšej úrovni,“ uviedla Hennig-Klosková. Zdôraznila, že čím viac obnoviteľných zdrojov energie (OZE) bude v poľskom energetickom mixe, tým budú ceny energií nižšie a dostupnejšie.



Podľa nej je zároveň dôležité, aby energetická transformácia prebiehala pri zachovaní energetickej bezpečnosti a stability dodávok. „Zákon o veterných elektrárňach je krokom týmto smerom,“ vysvetlila.



Vláda predstavila aj ďalšie opatrenia súvisiace s návrhom zákona. Občania, ktorí žijú vo vzdialenosti od 500 do 1000 metrov od plánovanej výstavby veterných turbín, budú môcť podľa vládneho hovorcu Adama Szlapku získať dodatočnú ročnú kompenzáciu až do výšky 20.000 PLN (4702 eur).



Szlapka tiež informoval o predĺžení zmrazenia cien energií až do konca tohto roka. „Pri súčasnom poklese cien energií na trhu to môže znamenať, že v budúcom roku nedôjde k žiadnym zmenám bolestivým z pohľadu odberateľov,“ povedal v tejto súvislosti v utorok poľský premiér Donald Tusk. Cena elektriny je zastropovaná na úrovni 500 PLN (118 EUR) za megawatthodinu.



(1 EUR = 4,2538 PLN)











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)