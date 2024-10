Poľsko bude hľadať partnerov na financovanie jadrovej elektrárne

Varšava 16. októbra (TASR) - Poľsko bude hľadať finančných partnerov na financovanie výstavby svojej druhej jadrovej elektrárne, oznámil v stredu premiér Donald Tusk. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Pokiaľ ide o prvú elektráreň, takmer celé finančné bremeno preberáme sami. Pokiaľ ide o druhú, musíme hľadať finančných partnerov," povedal Tusk. "Som realista. Naozaj ju chceme postaviť, ale potrebujeme na to aj reálne finančné prostriedky," uzavrel poľský premiér.



Poľsko zaslalo v septembri Európskej komisii (EK) žiadosť o schválenie plánu financovania prvej jadrovej elektrárne v krajine. Vláda pracuje na legislatíve, ktorá jej umožní vložiť približne 60 miliárd zlotých (13,97 miliardy eur) do štátnej spoločnosti Polskie Elektrownie Jadrowe (PEJ), ktorá je poverená dohľadom nad výstavbou prvého z troch reaktorov.



Prvá poľská jadrová elektráreň má stáť v lokalite Lubiatowo-Kopalino na pobreží Baltského mora. Pozostávať by mala z troch blokov využívajúcich reaktory AP1000 navrhnuté spoločnosťou Westinghouse. Vláda očakáva, že s výstavbou elektrárne sa začne v roku 2026 a jej prvý blok s výkonom približne 1,25 gigawattu bude uvedený do prevádzky v roku 2033.



(1 EUR = 4,2938 PLN)