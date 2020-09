Poľsko dosiahlo s odbormi dohodu o zatváraní baní

Poľský premiér Mateusz Morawiecki, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Varšava 25. septembra (TASR) - Poľsko sa v piatok posunulo o krok bližšie k zníženiu svojej veľkej závislosti od uhlia pri výrobe energie, a to po dohode s odborovými zväzmi o zatvorení poslednej uhoľnej bane v krajine do roku 2049. Oznámili to v piatok na spoločnej tlačovej konferencii zástupcovia vlády a odborov.Dohodnutá cesta tzv. dekarbonizácie umožní transformáciu poľského ťažobného a energetického sektora, uviedol pre tlačovú agentúru PAP štátny tajomník ministra pre štátny majetok Artur Soboň. Odbory predtým požadovali, aby bol termín zatvárania baní stanovený na rok 2060. Obsah dohody teraz Poľsko predloží na schválenie Európskej komisii. Ak s ňou bude súhlasiť, môže byť dohoda uzákonená.Reštrukturalizácia ťažobného sektora spôsobovala bolesti hlavy každej postkomunistickej poľskej vláde. Banský sektor zamestnáva viac ako 80.000 ľudí a banské odbory majú silnú vyjednávaniu pozíciu, čo často nútilo vládu k ústupkom.Poľsko v súčasnosti vyrába zhruba tri štvrtiny (75 %) elektrickej energie z čierneho uhlia a lignitu. Banský sektor však v posledných rokoch zápasil s nepriaznivou situáciou na trhu. Zasiahli ho rastúce náklady na emisné kvóty oxidu uhličitého (CO2) v uplynulých rokoch, ku ktorým je potrebné pripočítať vysoké náklady na ťažbu a prudký nárast dovozu lacnejšieho a kvalitnejšieho uhlia.Rozhovory medzi vládou a banskými odbormi trvali viac ako týždeň. Niekoľko stoviek baníkov protestovalo proti návrhu tak, že po skončení pracovných zmien zostávali v podzemí.Piatková dohoda je „“, napísal premiér Mateusz Morawiecki v príspevku na sociálnych sieťach. „“ poznamenal.Vďaka dohode sa už aj Poľsko môže pripojiť k cieľu Európskej únie (EU), ktorým je dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050. Poľsko bolo jediným štátom EÚ, ktorý vlani v decembri na summite nesľúbil klimatickú neutralitu.Morawiecki vtedy tvrdil, že tempo dosahovania klimatickej neutrality členskými štátmi EÚ musí brať do úvahy ich úroveň ekonomického rozvoja a rôzne východiská pre transformáciu energetiky.Náklady na transformáciu energetiky v Poľsku, kde je toto odvetvie závislé od uhlia, čo je dedičstvo z komunistických čias, budú oveľa vyššie ako v iných krajinách EÚ, argumentoval minulý rok v decembri Morawiecki.Odvtedy však Poľsko oznámilo plán na urýchlenie zníženia energetického mixu uhlia na 37,5 % a 56 % v roku 2030 a na 11 % až 28 % v roku 2040.