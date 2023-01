Energie: Prvý tanker prepravujúci LNG z USA dorazil do Nemecka

Berlín 3. januára (TASR) - Prvá z pravidelných zásielok skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov dorazila v utorok do Nemecka. Je to súčasť snahy pomôcť Berlínu nahradiť dodávky energií z Ruska. TASR správu prevzala z AP.



Tanker Maria Energy dorazil do severomorského prístavu Wilhelmshaven, kde sa LNG premení späť na plyn na špeciálnom plávajúcom termináli, ktorý bol uvedený do prevádzky 17. decembra. Cez terminál má prúdiť až päť miliárd kubických metrov (m3) plynu ročne, čo zodpovedá zhruba 6 % spotreby a 10 % plynu dodaného v roku 2021 z Ruska.



Nemecko sa ponáhľalo nájsť náhradu za ruský plyn po invázii ruskej armády na Ukrajinu. Terminál vo Wilhelmshavene je jedným z niekoľkých takýchto terminálov, ktoré majú Nemecku pomôcť zabrániť prípadnému nedostatku plynu.



Nemecko zároveň dočasne reaktivovalo staré uhoľné elektrárne a predĺžilo životnosť svojich posledných troch jadrových elektrární do polovice apríla.



Ekologickí aktivisti varovali, že budú protestovať proti príchodu Maria Energy, a tvrdia, že Nemecko by nemalo dovážať fosílne palivá.



Nemecké zásobníky plynu boli na začiatku roka stále naplnené na viac ako 90 % v dôsledku zníženia spotreby vďaka miernej zime.