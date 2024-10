Londýn 7. októbra (TASR) - Rafinérske marže Shellu v 3. kvartáli prudko klesli v dôsledku poklesu globálneho dopytu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Koncern Shell v aktualizovanej správe o obchodovaní pred štvrťročnými výsledkami, ktoré zverejní 31. októbra, uviedol, že jej rafinérske marže za tri mesiace od júla do konca septembra padli takmer o 30 % na 5,5 USD (4,99 eura) za barel (159 litrov) zo 7,7 USD za barel v predchádzajúcom kvartáli. Shell počíta aj s tým, že výsledky divízie chemikálií a ropných produktov budú slabšie ako v 2. kvartáli.



Globálne rafinérske marže sa v uplynulých mesiacoch dostali pod tlak z dôvodu ochladenia ekonomickej aktivity, predovšetkým v Číne, a v dôsledku uvedenia nových rafinérií do prevádzky.



Shell je najväčším svetovým obchodníkom so skvapalneným zemným plynom (LNG). Koncern tiež zvýšil svoje očakávania produkcie LNG v 3. štvrťroku na 7,3 až 7,7 milióna ton z pôvodných 6,8 až 7,4 milióna ton.



Firma tiež zlepšila prognózu týkajúci sa ťažby ropy a zemného plynu na 1,74 až 1,84 milióna barelov ropného ekvivalentu denne z 1,58 až 1,78 milióna barelov denne.



(1 EUR = 1,1029 USD)