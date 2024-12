Energie: Rakúsko má dostatok plynu na nasledujúce dve zimy

Viedeň 3. decembra (TASR) - Aj keď Ukrajina od 1. januára 2025 zastaví prepravu zemného plynu z Ruska na západ, Rakúsko bude mať počas nasledujúcich dvoch zím dostatočné zásoby komodity. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at, ktorá sa v utorok odvolala na rakúsky regulačný orgán E-Control.



"Dovoz ruského plynu cez Ukrajinu a Slovensko do Baumgartenu môže byť úplne nahradený dovozom cez Nemecko a Taliansko," uviedol Alfons Haber, člen predstavenstva E-Control. Trh s plynom je likvidný, zásobníky plynu sú dobre naplnené a po prvej plynovej kríze v roku 2009 boli zavedené európske bezpečnostné opatrenia vrátane mechanizmu solidarity, dodal Haber.



Kapacita dovozu plynu cez Taliansko sa podľa údajov E-Control od 1. októbra 2024 zvýšila na 95 terawatthodín (TWh) ročne a v prípade Nemecka je na úrovni 90 TWh. Na porovnanie, spotreba plynu v Rakúsku v roku 2021 predstavovala 96 TWh, v roku 2023 to bolo len 75,64 TWh. "To zodpovedá zníženiu spotreby plynu o približne 21,4 percenta," priblížil Haber a dodal, že spotreba v Rakúsku pravdepodobne aj v tomto roku dosiahne približne 75 TWh.