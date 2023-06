Gewesslerová: Rakúsko musí rýchlo ukončiť závislosť od ruského plynu

Viedeň 1. júna (TASR) - Rakúsko sa nemôže spoliehať na dodávky plynu z Ruska a musí rýchlo ukončiť svoju závislosť od Moskvy. Uviedla to vo štvrtok ministerka energetiky Leonore Gewesslerová. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rakúsko je stále silne závislé od ruských dodávok plynu, najmä pre dlhodobé kontrakty koncernu OMV na dodávky, uviedla Gewesslerová vo vyhlásení.



Bývalý šéf OMV Gerhard Roiss v stredu (31. 5.) v rozhovore pre rakúsku verejnoprávnu televíziu ORF povedal, že Rakúsko sa musí pripraviť na zastavenie odberu ruského plynu cez Ukrajinu po roku 2024, keďže tranzitné zmluvy na prepravu plynu medzi Ruskom a Ukrajinou vypršia na konci budúceho roka a nebudú obnovené.



Rakúska vláda chce síce ukončiť závislosť krajiny od ruského zemného plynu, ale podľa portálu Politico údaje o dovoze ukazujú, že napreduje len veľmi pomaly.



Rakúsko pred vojnou získavalo 80 % plynu z Ruska. Vlani v decembri sa tieto dodávky znížili na 71 % a vo februári 2023 klesli na 57 %.



Viedeň trvá na tom, že robí všetko, čo je v jej silách, aby znížila svoju závislosť od ruského plynu a z pomalého tempa obviňuje mimoriadne okolnosti.



Gewesslerová v apríli pre Politico uviedla, že Rakúsko je v odlišnej situácii ako mnohé iné štáty v Európe. Poukázala pritom na to, že krajina je vnútrozemská a má energetickú infraštruktúru, ktorá bola "po mnoho, mnoho desaťročí orientovaná na východ". Vláda podľa nej robí všetko pre to, aby závislosť od dodávok z Ruska čo najrýchlejšie a čo najviac znížila.



Politico v apríli vo svojom článku uviedlo tiež, že podobne sú na tom aj Slovensko a Maďarsko, ktoré sú stále veľmi závislé od Moskvy, pokiaľ ide o uhľovodíky. Rakúsko však vyniká pomalosťou pri zmene dovozu energie, ako aj širšou geopolitickou opatrnosťou v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Pripomenulo, že susedné Nemecko dovážalo pred vojnou 55 % plynu z Ruska, čo už kleslo na nulu.



Rakúsko bolo prvou západnou krajinou, ktorá si zabezpečila zmluvu o plyne so Sovietskym zväzom na vrchole studenej vojny v roku 1968.



V roku 2018 bývalý generálny riaditeľ OMV Rainer Seele, predtým člen predstavenstva dcérskej spoločnosti Gazpromu, ešte prehĺbil závislosť Rakúska od plynu z Ruska predĺžením zmluvy o dovoze do roku 2040.