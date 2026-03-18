Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
Rakúsko plánuje znížiť daň z pohonných látok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Viedeň 18. marca (TASR) - Rakúsko dočasne zníži daň z pohonných látok v snahe zmierniť cenové tlaky. V prvom kroku má daň z nafty a benzínu klesnúť o 5 centov na liter, oznámila v stredu rakúska vláda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Vláda počíta aj s dočasným zmrazením ziskových marží v celom dodávateľskom reťazci. „Štát nesmie zarábať na kríze,“ povedal kancelár Christian Stocker s odkazom na skutočnosť, že vyššie ceny benzínu vedú k vyšším štátnym príjmom. Podľa údajov rakúskeho motoristického klubu ÖAMTC daň z pohonných látok v krajine dosahuje 39,7 centa za liter nafty a 48,2 centa za liter benzínu. Zvyšovanie cien na čerpacích staniciach v Rakúsku je v súčasnosti povolené iba trikrát týždenne, zatiaľ čo ceny je možné kedykoľvek znížiť.

Celkovo by cena benzínu za liter v Rakúsku mohla v dôsledku nových opatrení klesnúť až o 10 centov, uviedol Stocker. Nedávny prudký nárast cien v dôsledku vojny na Blízkom východe by nemal viesť k oslabeniu kúpnej sily a konkurencieschopnosti, poznamenal vicekancelár Andreas Babler.

Návrh opatrení plánuje vláda predložiť parlamentu budúci týždeň. Podľa jej predstáv by mali nadobudnúť účinnosť najneskôr od 1. apríla a boli by ohraničené na aktuálny rok.
