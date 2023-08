Rokovania Nemecka s EÚ o dotáciách pre elektrárne pokračujú

Berlín 1. augusta (TASR) - Rokovania Nemecka s Európskou komisiou o vytvorení rámca dotácií pre vodíkové a plynové elektrárne pokročili, ale zatiaľ sa nepodarilo dosiahnuť konečnú dohodu. Oznámilo to v utorok nemecké ministerstvo hospodárstva (MH). TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Nemecko chce v budúcnosti využívať vodíkové a plynové elektrárne na pokrytie diery v dodávkach obnoviteľnej energie. Rozchádza sa však s Bruselom v názore na to, ako schváliť dotácie pre elektrárne, ktoré by boli v prevádzke len vtedy, keď solárna a veterná energia nebude stačiť pokryť potreby krajiny.



"Máme rámec, na základe ktorého napíšeme v lete stratégiu, na jeseň uskutočníme konzultácie a potom začneme výberové konanie na budúci rok," povedal novinárom v Hamburgu minister hospodárstva Robert Habeck.



Nemecko chce, aby boli dotácie pre budúce elektrárne schválené v rámci projektu dekarbonizácie, čo by mu zaručilo rýchlejší súhlas Európskej únie (EÚ) a viac peňazí, informoval minulý mesiac časopis Spiegel.



Komisia však uvažuje, že by to platilo len pre čisto vodíkové elektrárne. A odporučila Nemecku, aby požiadalo o dotácie pre plynové elektrárne len ako pre projekty energetických rezerv, dodal Spiegel.



Rozhovory s Komisiou sa sústredili na to, aké dlhé bude prechodné obdobie so zemným plynom, kedy dôjde k nárastu podielu vodíka a čo sa stane, ak bude Nemecko vyrábať elektrinu zo zemného plynu dlhšie, ako sa plánovalo, uviedol Habeck.



Podľa ministra existuje možnosť úpravy dotácií v prípade, že nebude dostatok zeleného vodíka.



Nemecko plánuje nové elektrárne s kapacitou 8,8 gigawattu (GW), ktoré budú od začiatku poháňané vodíkom, a ďalšie s kapacitou až 15 GW, ktoré môže spočiatku poháňať zemný plyn, kým sa najneskôr do roku 2035 nepripoja k vodíkovej sieti, povedal Habeck.



Prvý krok v tendri na 10 GW elektrární na plyn aj vodík sa uskutoční do roku 2026. Následne vláda vyhodnotí tento proces pred výberom zvyšných plánovaných elektrární s kapacitou 5 GW, dodal minister.