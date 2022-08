Ropné tankery majú najvyššie príjmy za celé desaťročia

Singapur 14. augusta (TASR) - Ropné tankery v termináli ropného skladu Sinopec Yaogang v čínskej provincii Ťiang-su zarábali v uplynulých 14 týždňoch viac ako 40.000 USD (38.891,589 eur) denne. To je výkon, ktorý nebol zaznamenaný od začiatku zberania týchto údajov v roku 1997. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Tankery, ktoré prevážajú všetko, od ropy po naftu a benzín, zažívajú najlepšie obdobie za najmenej 25 rokov vďaka silnému dopytu po palivách po ruskej invázii na Ukrajinu.



Vpád ruských síl na Ukrajinu koncom februára spôsobil tento rok prudký nárast cien ropy. A hoci ceny ropy začali klesať pre obavy z recesie, palivové tankery zatiaľ ťažia z mimoriadne napätej situácie na trhoch s rafinovanými produktmi. Analytici upozorňujú, že ďalšie obmedzenie tokov ropy z Ruska povedie k ešte väčšiemu zdraženiu komodity a jej derivátov a tiež poplatkov za prepravu v závere roka.



Sankcie Európskej únie (EÚ) na dodávky ropy z Ruska majú totiž vstúpiť do platnosti koncom roka. To pravdepodobne ešte zvýši napätie na trhu, čo sa premietne do cien.



Prudko rastúci trh sa neobmedzuje len na tankery s ropnými produktmi. Po viac ako 18 mesiacoch stratového podnikania v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu neustále rastie aj počet prepravcov ropy. Zvýšený globálny dopyt po rafinérskych produktoch a znížená kapacita rafinácie vyvolali prudký nárast vývozu po mori.



Dopravca Scorpio Tankers Inc so sídlom v Monaku vykázal minulý mesiac svoj vôbec najväčší kvartálny zisk. Niekoľkí ďalší prepravcovia majú oznámiť zárobky koncom tohto mesiaca. Podľa analytikov spoločnosti Pareto Securities, to "nebude nič v porovnaní s tým, čo je pred nami".



(1 EUR = 1,0285 USD)