Moskva 15. októbra (TASR) - Ruskí producenti ropy zvažujú ďalšie obmedzenie ťažby v roku 2021, pretože pandémia nového koronavírusu ohrozuje oživenie cien a globálneho dopytu. Uviedol to Vitalij Dokunichin, riaditeľ spoločnosti Eriell Russia, ktorá je jednou z trojice popredných nezávislých poskytovateľov ropných služieb v Rusku.



Ruskí producenti už pritom tento rok znížili ťažbu až o jednu tretinu a v roku 2021 ju môžu zredukovať o ďalších 20 %, povedal.



Tohoročné bezprecedentné zníženie produkcie je výsledkom dohody členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ich spojencov na čele s Ruskom. Dohoda tzv. aliancie OPEC+ pomohla začiatkom roka podporiť ceny ropy, ale tie sú opäť pod tlakom po vypuknutí pandémie nového koronavírusu. Tá ohrozuje ťažbu ropy na celom svete, nielen v členských štátoch aliancie. OPEC a jeho spojenci rokujú o tom, či pokračovať v obmedzovaní produkcie aj na budúci rok.



"Rok 2021 nevyzerá príliš dobre pre poskytovateľov ropných služieb v Rusku," uviedol v rozhovore Dokunichin. Dodal, že vzhľadom na očakávaný pokles dopytu po rope prebiehajú stále diskusie o znižovaní vrtov a ťažby. V lete pritom počet vrtov prestal klesať po krátkodobom oživení ceny ropy, skonštatoval.



Spoločnosť Evercore ISI odhaduje, že výdavky na ropné polia v Rusku a krajinách bývalého Sovietskeho zväzu tento rok klesnú o 31 % na 38,7 miliardy USD (32,94 miliardy eur). To by znamenalo, že tomuto regiónu patrí tretia priečka v rámci rebríčka oblastí najpostihnutejších poklesom dopytu po rope po Severnej Amerike a Afrike.



Ruský trh s ropnými službami sa môže v rokoch 2020 - 2021 v porovnaní s minulým rokom znížiť o polovicu, uviedol minister pre energetiku Alexander Novak pre septembrové vydanie časopisu Energetická politika.



Medzi kľúčových klientov spoločnosti Eriell patria nefť, dcérska spoločnosť energetického štátneho monopolu Gazprom, a najväčší producent skvapalneného plynu Novatek. Tieto dve spoločnosti, ako aj ďalší poprední ruskí producenti ropy Rosnefť a Lukoil nereagovali na otázky o pláne vrtov v roku 2021.



(1 EUR = 1,1750 USD)