Rusko je pripravené investovať do rozvoja trhu s plynom v Turecku

Moskva 27. júna (TASR) - Rusko je pripravené podieľať sa na spoločných investíciách do rozvoja trhu s plynom v Turecku a má záujem poskytnúť krajine stabilné dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa v piatok odvolala na protokol z 19. zasadnutia spoločnej rusko-tureckej medzivládnej komisie pre obchodnú a hospodársku spoluprácu.



„Ruská strana vyjadrila svoj záujem o stabilné dodávky LNG a deklarovala pripravenosť spoločne investovať do rozvoja tureckého trhu s plynom,“ uvádza sa v dokumente, ktorý má TASS k dispozícii.



V roku 2024 Rusko zvýšilo svoje dodávky plynu do Turecka prostredníctvom plynovodov o 2,6 % na niečo vyše 21 miliárd metrov kubických. Rusko dodáva plyn do Turecka prostredníctvom dvoch plynovodov vedúcich cez Čierne more, Blue Stream a TurkStream.



Plynovod TurkStream má kapacitu 31,5 miliardy metrov kubických a slúži na dodávky plynu do Turecka a krajín južnej a juhovýchodnej Európy. Po zastavení tranzitu cez Ukrajinu je v súčasnosti poslednou aktívnou trasou pre vývoz ruského plynu do Európy.