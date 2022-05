Energie: Rusko nedúfa v spustenie plynovodu Nord Stream 2

Moskva 19. mája (TASR) - Rusko nedúfa v spustenie podmorského plynovodu Nord Stream 2 v dohľadnom čase. Je však presvedčené, že Európa bude tento plynovod jedného dňa potrebovať bez ohľadu na to, čo teraz hovorí. Vyhlásil to vo štvrtok hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Nemecko zastavilo projekt plynovodu, ktorý vedie po dne Baltického mora a mal zdvojnásobiť tok ruského plynu priamo do Nemecka, keďže Moskva formálne uznala dva odtrhnuté regióny na východe Ukrajiny za nezávislé, niekoľko dní pred tým, ako vyslala svojich vojakov na Ukrajinu.



"Infraštruktúra projektu je pripravená, nejaký čas bude v prevádzkovom stave ležať na dne mora. Toto bude práve ten projekt, ktorý bude Európa potrebovať bez ohľadu na to, čo hovorí," povedal Peskov a dodal, že v súčasnosti "nie je žiadna nádej" na jeho spustenie.



Európska komisia v stredu (18. 5.) predstavila plán v hodnote 210 miliárd eur na ukončenie svojej závislosti od ruských fosílnych palív do roku 2027. Chce využiť odklon od Moskvy na urýchlenie prechodu na zelenú energiu.



Rusko presmeruje energetické zdroje, ktoré Európa odmietla, do iných regiónov vrátane Ázie, uviedol zase vo štvrtok vicepremiér Alexander Novak a dodal, že dodávky z iných regiónov ako z Ruska budú pre kupcov na Západe drahšie.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.