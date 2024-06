Rusko nepochybuje, že uzavrie dohodu s Čínou o novom plynovode

Moskva 3. júna (TASR) - Rusko nepochybuje o tom, že uzavrie dohodu s Čínou o výstavbe nového plynovodu Power of Siberia 2 (Sila Sibíri 2). Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v reakcii na článok v novinách Financial Times, podľa ktorého sa dohoda zastavila pre cenové požiadavky Číny. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Noviny napísali, že Čína požiadala o ceny blízko silne dotovaným domácim cenám plynu v Rusku a zaviazala sa kúpiť len malý zlomok z plánovanej ročnej kapacity plynovodu vo výške 50 miliárd kubických metrov (m3) plynu.



Peskov v pondelok novinárom povedal, že zo strany prezidentov Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga existuje politická vôľa dosiahnuť dohodu, takže rozhovory o plynovode budú pokračovať, ale komerčné aspekty nebudú zverejnené.



"Je úplne normálne, že každá krajina bráni svoje záujmy," vyhlásil a dodal, že rokovania o komerčných otázkach budú pokračovať a nepochybuje, že sa dosiahnu všetky potrebné dohody.



Ruský a čínsky prezident sa dohodli na prehĺbení dialógu o energiách, keď Putin minulý mesiac navštívil Peking, povedal Peskov.



Rusko sa stalo hlavným dodávateľom ropy pre Čínu, keďže Moskva sa snaží nájsť náhradu za trh v Európe, kde čelí sankciám za vojnu na Ukrajine.



Rokovania o ešte nevybudovanom plynovode Power of Siberia 2 sa ťahajú približne desať rokov pre celý rad problémov vrátane ceny plynu.



Projekt má byť nástupcom plynovodu Power of Siberia, cez ktorý už Rusko transportuje plyn do Číny. Dodávky sa začali koncom roka 2019 a v roku 2025 by mali dosiahnuť ročnú kapacitu 38 miliárd m3.