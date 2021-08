Rusko sľúbilo odvetu za nové sankcie USA pre plynovod Nord Stream 2

Moskva 22. augusta (TASR) - Moskva sľúbila odvetné opatrenia po oznámení nových sankcií USA na ruskú loď a dve firmy zapojené do plynovodu Nord Stream 2. Oznámilo to v sobotu (21. 8.) ruské ministerstvo zahraničných vecí.



Projekt v hodnote 11 miliárd USD (9,42 miliardy eur), ktorý zdvojnásobí existujúci plynovod Nord Stream po dne Baltického mora a umožní Rusku obísť Ukrajinu pri dodávkach plynu do Európy, vyvoláva napätie medzi Moskvou a Washingtonom.



USA v piatok (20. 8.) večer uvalili sankcie na loď, jej majiteľa a stavebnú spoločnosť. Podľa odporcov projektu však ani tieto opatrenia nie sú dostatočné na to, aby projekt zastavili.



Spojené štáty a Británia v piatok uvalili tiež sankcie na ľudí, ktorí sú podľa nich agentmi ruskej rozviedky a sú zodpovední za vlaňajšiu otravu kritika Kremľa Alexeja Navaľného.



„Považujeme také nepriateľské akcie vlády prezidenta Joea Bidena za diktované nedostatkom politickej vôle a neochotou budovať americko-ruské vzťahy na partnerskom základe,“ uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Maria Zacharovova.



(1 EUR = 1,1671 USD)