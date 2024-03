Rusko zvyšuje dovoz benzínu z Bieloruska, keďže domáce zásoby klesajú

Moskva 27. marca (TASR) - Rusko v marci zvýšilo dovoz benzínu zo susedného Bieloruska, aby nahradilo výpadky domácich dodávok. Dôvodom sú neplánované opravy rafinérií v krajine po útokoch ukrajinských dronov. Uviedli to v stredu štyri zdroje z priemyslu, ktoré nechceli byť menované. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Rusko je zvyčajne čistým vývozcom palív a dodávateľom na medzinárodné trhy, ale prerušenie výroby v rafinériách ho prinútilo ich dovážať.



Rusko už od 1. marca zakázalo vývoz benzínu, aby sa pokúsilo zabezpečiť dostatok paliva pre domáci trh po opakovaných útokoch ukrajinských dronov na ruské rafinérie.



Rusko bežne dováža z Bieloruska veľmi málo paliva. Ale vlani v auguste až októbri sa obrátilo na susednú krajinu, keďže zápasilo s nedostatkom paliva, ktorý viedol k strmému nárastu cien benzínu a k zákazu vývozu ropných produktov.



Tento rok Rusko opäť zvýšilo dovoz benzínu z Bieloruska, ktorý v prvej polovici marca dosiahol takmer 3000 metrických ton, uviedli zdroje oboznámené so štatistikami.



Vo februári Rusko doviezlo 590 ton benzínu, zatiaľ čo v januári neboli žiadne dodávky z Bieloruska.



Podľa dvoch zdrojov z odvetvia, ktoré požiadali o anonymitu, pretože nemali oprávnenie hovoriť verejne, medzi vládami a ropnými spoločnosťami prebiehajú diskusie o ďalšom dovoze.



Jeden z nich poznamenal, že rozhovory boli náročné, keďže Bielorusko uprednostňuje vývoz paliva na zahraničné trhy.



O koľko benzínu Rusko požiada, bude závisieť od načasovania opráv rafinérií, tvrdí ďalší zo zdrojov.



Ruské ropné spoločnosti môžu zvýšiť dodávky ropy do bieloruských rafinérií výmenou za vývoz ropných produktov do Ruska, naznačili zdroje.



Bielorusko zvyčajne vyváža svoje ropné produkty cez ruské pobaltské prístavy na medzinárodné trhy na základe dlhodobých tranzitných dohôd medzi štátmi.



Bielorusko má dve ropné rafinérie - rafinériu Naftan a rafinériu Mozyr. Každá z nich má kapacitu 12 miliónov ton ročne, ale zvyčajne bežia na nižší výkon, pričom každá spracuje zhruba 9 miliónov ton ročne. Nie je jasné, o koľko môže Bielorusko zvýšiť produkciu, keďže podľa zdrojov z priemyslu existujú technické prekážky.