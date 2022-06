Moskva 15. júna (TASR) - Ruský export plynu klesol na najnižšiu úroveň minimálne od roku 2014. Vývoz obmedzili problémy plynovodu Nord Stream a rozhodnutie Gazpromu zastaviť dodávky viacerým klientom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Ruský koncern Gazprom v prvej polovici júna (do 15. 6.) vyvážal do krajín mimo bývalého Sovietskeho zväzu v priemere 307 miliónov metrov kubických (m3) plynu, čo bolo o 13 % menej v porovnaní s májom, uviedla agentúra Bloomberg.



Gazprom od začiatku roka dodal kľúčovým zahraničným klientom 65,6 miliardy m3, čo bolo o 29 % menej v porovnaní s rovnakým obdobím pred rokom.



Ruský koncern, navyše, v stredu oznámil, že od štvrtka (16. 6.) opäť obmedzuje dodávky cez plynovod Nord Stream. Od od štvrtkového rána bude cez plynovod denne prúdiť maximálne 67 miliónov kubických metrov (m3) plynu. Gazprom už v utorok (14. 6.) oznámil redukciu maximálneho objemu dodávok cez plynovod Nord Stream o 40 % na približne 100 miliónov m3 zo 167 miliónov m3.



Gazprom ako dôvod uviedol meškanie opráv zariadení firmou Siemens Energy. Nemecká firma to potvrdila. Podľa Siemensu zariadenia sa nemôžu vrátiť z Kanady pre sankcie uvalené na Rusko.



Spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) dôvody Gazpromu spochybnil. Rovnako nemecký minister hospodárstva Robert Habeck označil zníženie dodávok plynu za politicky motivované a považuje ho za politické rozhodnutie.



Takisto talianska spoločnosť Eni v stredu informovala o tom, že Gazprom obmedzil dodávky plynu do Talianska o približne 15 %. Ruský koncern neuviedol žiaden dôvod tohto rozhodnutia.