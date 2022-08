Berlín 11. augusta (TASR) - Nemecký energetický koncern RWE zvyšuje výdavky na veternú a slnečnú energiu, keďže plynová kríza sa prehlbuje. Zároveň oznámil nárast zisku v 1. polroku 2022. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



RWE investuje viac, ako pôvodne plánoval, do budovania kapacity obnoviteľnej energie, aby sa Európa stala energeticky nezávislou, keďže hospodárstvo regiónu ohrozuje plynová kríza.



Najväčší nemecký výrobca elektriny vo vyhlásení uviedol, že v tomto fiškálnom roku plánuje minúť vyše 5 miliárd eur na zelené technológie, vrátane veternej, solárnej a batérií, ako aj na zvýšenie produkcie vodíka. To je približne o 30 % viac, ako pôvodne plánoval.



Finančná angažovanosť spoločnosti voči Rusku bola úplne odstránená, pričom odpísala 748 miliónov eur (menej, ako sa predtým odhadovalo) v súvislosti s dlhodobým kontraktom na nákup ruského čierneho uhlia.



RWE vo štvrtok zároveň potvrdil svoje predbežné údaje o hospodárskych výsledkoch za 1. polrok 2022. Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) za 1. polrok 2022 vzrástol na 2,86 miliardy eur z 1,75 miliardy eur v predchádzajúcom roku. Upravený čistý zisk sa zvýšil na 1,57 miliardy eur z 870 miliónov eur.



V 1. polroku 2022 investovala skupina do rozšírenia svojho zeleného portfólia približne 2 miliardy eur. Celkové investície do konca roka 2022 stúpnu na vyše 5 miliárd eur. Aktuálne má spoločnosť vo výstavbe projekty s celkovým výkonom 4,8 GW.