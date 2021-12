Saudská Arábia zvyšuje ceny ropy pre kupujúcich v Ázii a USA

Rijád 5. decembra (TASR) - Saudská Arábia oznámila zdraženie ropy pre kupujúcich v Ázii a USA niekoľko dní po tom, čo aliancia OPEC+ prekvapila trhy, keď sa rozhodla pokračovať aj v januári vo zvyšovaní produkcie.



Tento krok signalizuje, že najväčší svetový exportér ropy stále vidí silný dopyt na svojich dvoch hlavných trhoch, a to aj napriek šíreniu variantu omikron nového koronavírusu.



Štátny výrobca Saudi Aramco zvyšuje ceny všetkých druhov ropy, ktoré sa budú dodávať do Ázie a do USA. Spoločnosť zvýšila cenu kľúčovej ľahkej ropy Arab Light pre zákazníkov v Ázii od decembra o 60 amerických centov (53,14 eurocentu) za barel (1 barel = 159 litrov), takže bude o 3,30 USD vyššia ako referenčná hodnota.



Podľa prieskumu medzi obchodníkmi a rafinériami v Ázii sa však od Aramco očakávalo zvýšenie cien za dlhodobé kontrakty Arab Light o 70 centov za barel.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) pod vedením Saudskej Arábie a jej spojenci z aliancie OPEC+ na čele s Ruskom sa vo štvrtok (2. 12.) rozhodli pokračovať vo zvyšovaní dodávok ropy na trhy na budúci mesiac, aj keď nové prípady ochorenia COVID-19 ohrozujú dopyt. Aliancia uviedla tiež, že ak sa situácia na trhu zhorší, môže v krátkom čase zmeniť plány.



Ceny ropy tento týždeň klesali, už šiesty týždeň v rade, pre šírenie variantu omikron a vyhliadky na príchod ďalších barelov na trh. Od začiatku novembra sa ceny ropy znížili približne o 20 % a tohoročné zisky komodity tak klesli na 35 %.



(1 EUR = 1,1291 USD)