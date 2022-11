Chcete ušetriť energiu v domácnosti? Poradíme vám ako

Bratislava 22. novembra (TASR) - Spôsoby ako doma šetriť energie sú neprekurovať miestnosti, využívať termostaty, kontrolovať vlhkosť vzduchu či dbať na dĺžku záclon. Odporúčajú to odborníci zo spoločnosti PPA Controll, ktorí čerpali aj z odporúčaní Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).



"Malým krokom, no s veľkým efektom, je neprekurovanie miestností. Každé zvýšenie teploty o jeden stupeň Celzia znamená o 6 % viac minutej energie," uviedol Jozef Pollág zo spoločnosti PPA Power DS.



Okrem toho, že na radiátoroch nie je vhodné sušiť oblečenie, svoju úlohu zohrávajú aj záclony. Ak na oknách nie sú, na vykúrenie miestnosti treba viac energie, upozornil odborník.



Zároveň však podľa neho platí, že ak je záclona príliš dlhá a prekrýva vykurovacie telesá, teplo má problém preniknúť do miestnosti. Vhodná dĺžka záclony je preto po parapetnú dosku.



Dôležité je aj využívanie termostatov. Pri správnom naprogramovaní je možné ušetriť na teple 30 %, vyčíslil profesionál.



Zo zdravotného hľadiska aj z pohľadu spotreby energií na kúrenie je na základe jeho slov ideálne zachovať vlhkosť vzduchu vnútri medzi 50 a 60 %. Pri teplote 21 stupňov Celzia a vlhkosti vzduchu 60 % totiž pociťujeme rovnakú tepelnú pohodu ako pri teplote 23 stupňov Celzia a vlhkosti 30 %.



Pri elektrine je dôležité myslieť aj na spotrebu, ktorú nie je na prvý pohľad vidieť. "Takzvaný stand-by režim spotrebúva elektrickú energiu aj vtedy, keď spotrebič nepoužívame a čím je starší, tým viac. Ak už nie počas týždňa, tak aspoň v dňoch, keď nie sme doma, odporúčam televízie, monitory, herné konzoly či wifi routre, teda zariadenia na prenos internetu, vypnúť zo zásuvky. Možno tak ušetriť 8 až 15 % z celkovej spotreby elektrickej energie domácnosti," vyčíslil odborník.



Výraznú úsporu prináša aj používanie pokrievky pri varení, keďže strata energie, ak sa pokrievka nepoužíva, sa môže vyšplhať na 150 až 300 %. Šetrenie prináša aj pravidelné čistenie chladničky a odmrazovanie mrazničky, tri milimetre námrazy zvyšujú výdavky na energiu o 75 %. Zároveň, ak je v domácnosti k dispozícii nočný prúd, odborníci ho ako lacnejší variant odporúčajú využívať na umývanie riadu v umývačke, pranie či nabíjanie spotrebičov.