Skupina EPH za rok 2023 dosiahla zisk pred zdanením 3,6 mld. eur

Bratislava 25. apríla (TASR) - Skupina Energetický a průmyslový holding (EPH) dosiahla za rok 2023 zisk pred úrokmi, zdanením a odpismi (EBITDA) vo výške 3,6 miliardy eur, čo je 17-percentný pokles oproti roku 2022. Marža EBITDA vzrástla vlani na 15 %, z predvlaňajšej hodnoty 12 %. Informoval o tom vo štvrtok hovorca spoločnosti Daniel Častvaj. Holding v SR drží v akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne 33-percentný podiel.



Tržby vlani dosiahli výšku 24,2 miliardy eur, kým v roku 2022 úroveň 37,1 miliardy eur. Skupina odviedla v minulom roku rekordné odvody na dani z príjmov, a to vo výške jednej miliardy eur. Za rok 2023 skupina odvedie do európskych verejných rozpočtov približne 2,2 miliardy eur na dani z príjmov právnických osôb a za emisné povolenky.



Skupina očakáva, že do roku 2025 bude takmer bez uhoľných aktív a najneskôr do konca roku 2030 bude úplne bez uhlia, pričom cieľom je ukončiť tento proces ešte skôr. Počas roku bude EPH pokračovať v investíciách do moderných plynových elektrární, prispôsobených na budúce využívanie vodíka.



"Som presvedčený, že vodík spolu s riešeniami pre skladovanie energie budú hrať v blízkej budúcnosti kľúčovú rolu v utváraní európskej energetiky," dodal Daniel Křetínský, generálny riaditeľ a majoritný vlastník spoločnosti EPH.