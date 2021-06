Slovnaft uviedol novú aplikáciu Slovnaft GO

Bratislava 23. júna (TASR) - Spoločnosť Slovnaft pokračuje aj v oblasti maloobchodu v digitalizácii svojich služieb. Po aplikácii Sused Slovnaft, v ktorej prináša záujemcom informácie o činnostiach v rafinérii, spoločnosť predstavila aj aplikáciu Slovnaft GO.



Zákazníci čerpacích staníc Slovnaft tak majú všetky dôležité informácie o službách, aktuálnych ponukách či súťažiach priamo v mobilnom telefóne, informoval v stredu hovorca spoločnosti Anton Molnár.



Aplikácia okrem iného prináša presun vernostného systému do mobilu, zákazníci v nej nájdu aj napríklad zľavové kupóny na produkty z ponuky na čerpacích staniciach spoločnosti. „Aplikáciu Slovnaft GO chceme ďalej rozvíjať a v blízkej budúcnosti rozšíriť aj o nové funkcionality vrátane personalizovaných ponúk pre zákazníkov,“ uviedla riaditeľka maloobchodu spoločnosti Slovnaft Tímea Reicher.



Za necelé tri týždne od spustenia si aplikáciu stiahlo takmer 11.000 užívateľov. Za toto obdobie sa Slovnaft GO stala deviatou najsťahovanejšou aplikáciou na Slovensku. Rozvoj digitálnych platforiem je súčasťou aktualizovanej stratégie Skupiny MOL 2030+ Shape Tomorrow. V oblasti služieb zákazníkom má Slovnaft ambíciu stať sa najlepším digitalizovaným predajcom vo svojej triede.