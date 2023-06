Spoločnosť OMV Petrom začala rozvíjať plynové pole v Čiernom mori

Viedeň 21. júna (TASR) - Rakúsko-rumunská energetická spoločnosť OMV Petrom začala rozvíjať veľké podmorské ložisko zemného plynu v Čiernom mori. Plynové pole Neptun Deep má vyťažiteľný objem približne 100 miliárd metrov kubických (m3) plynu, uviedla spoločnosť v stredu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



V nasledujúcich rokoch chce OMV Petrom do projektu investovať až štyri miliardy eur. Neptun Deep by sa mal stať jedným z najväčších projektov v oblasti zemného plynu v Európskej únii. Prvý plyn vyťažený z ložiska by mal začať prúdiť k odberateľom v roku 2027.



"Vďaka projektu Neptun Deep sa Rumunsko stane najväčším producentom zemného plynu v EÚ," uviedol generálny riaditeľ OMV Alfred Stern.



Ložisko Neptune Deep v Čiernom mori má rozlohu približne 7500 kilometrov štvorcových. Nachádza sa asi 160 kilometrov od pobrežia v hĺbke 100 až tisíc metrov. Podľa spoločnosti OMV doterajšie výdavky na prieskum a posudzovanie projektu predstavujú 1,5 miliardy eur.