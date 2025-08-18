< sekcia Ekonomika
SPP bude ďalšie štyri roky dodávať plyn pre U. S. Steel Košice
Za rok 2024 dosiahol celkový trhový podiel spoločnosti SPP v dodávke plynu úroveň 63 %.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Spoločnosti SPP a U. S. Steel Košice podpísali zmluvu o dodávkach zemného plynu. SPP bude dodávať najväčšiemu integrovanému výrobcovi ocele v strednej Európe zemný plyn do konca roku 2029. Informoval o tom v pondelok SPP.
„Dnešným podpisom zmluvy o dodávkach zemného plynu pre spoločnosť U. S. Steel Košice sme potvrdili dlhodobú spoluprácu oboch partnerov. Teší nás, že môžeme poskytnúť spoľahlivé, bezpečné a flexibilné služby jednému z najväčších spotrebiteľov plynu na Slovensku,“ uviedol generálny riaditeľ SPP Vojtech Ferencz.
Za rok 2024 dosiahol celkový trhový podiel spoločnosti SPP v dodávke plynu úroveň 63 %. SPP dodáva elektrinu do približne 320.000 odberných miest, pričom spoločnosť očakáva, že jej celkový trhový podiel dodávky elektriny v tomto roku stúpne na 12,5 %.
