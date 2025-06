Svetová banka sa po desaťročiach vráti k financovaniu jadrovej energie

Washington 12. júna (TASR) - Svetová banka (SB) sa po desaťročiach vráti k financovaniu jadrovej energie. V emaile adresovanom zamestnancom inštitúcie to napísal v stredu (11. 6.) riaditeľ banky Ajay Banga. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



SB bude zároveň úzko spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, „aby posilnila našu schopnosť poskytovať poradenstvo v oblasti opatrení na nešírenie jadrových zbraní“ a regulačných rámcov, uviedol Banga. Riaditeľ SB upozornil, že dopyt po elektrickej energii v rozvojových krajinách sa do roku 2035 viac ako zdvojnásobí. Na uspokojenie tohto dopytu bude podľa neho potrebné zvýšiť ročné investície do výroby energie, sietí a skladovania energie zo súčasných 280 miliárd amerických dolárov (244,91 miliardy eur) na približne 630 miliárd USD.



„Budeme podporovať úsilie o predĺženie životnosti existujúcich reaktorov v krajinách, ktoré ich už majú, a pomáhať pri modernizácii siete a súvisiacej infraštruktúry,“ povedal Banga. Inštitúcia so sídlom vo Washingtone bude tiež pracovať na urýchlení potenciálu malých modulárnych reaktorov, aby sa tieto zariadenia mohli časom stať dostupnou voľbou pre ďalšie krajiny.



(1 EUR = 1,1433 USD)