Sýria podpísala prelomovú dohodu o ťažbe ropy a plynu na mori
Podpísanie dohody s americkým energetickým gigantom Chevron a katarskou spoločnosťou Power International Holding sa uskutočnilo v Damasku za prítomnosti špeciálneho vyslanca USA pre Sýriu.
Autor TASR
Damask 4. februára (TASR) - Sýrska štátna ropná spoločnosť (Syrian Petroleum Company, SPC) v stredu podpísala memorandum o porozumení s USA a Katarom o rozvoji prvého poľa pre ťažbu ropy a zemného plynu na mori v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Podpísanie dohody s americkým energetickým gigantom Chevron a katarskou spoločnosťou Power International Holding sa uskutočnilo v Damasku za prítomnosti špeciálneho vyslanca USA pre Sýriu Toma Barracka. Cieľom dohody je posilniť strategické partnerstvá v oblasti rozvoja zdrojov ropy a zemného plynu v sýrskych teritoriálnych vodách, uviedla sýrska štátna tlačová agentúra SANA. Dohoda predstavuje prvý formálny krok Sýrie k prieskumu ložísk ropy a plynu na mori v čase, keď sa miestna vláda snaží rozšíriť produkciu energetických zdrojov a prilákať zahraničných partnerov.
Sýrsky ropný a plynárenský sektor pociťuje následky takmer 15-ročného vojenského konfliktu, ktorý si vyžiadal približne pol milióna obetí a spôsobil rozsiahle hospodárske škody. Predtým, ako sa konflikt začal povstaním proti vláde vtedajšieho prezidenta Bašára Asada v marci 2011, bol ropný sektor pilierom sýrskej ekonomiky. Krajina v tom čase produkovala približne 380.000 barelov (1 barel = 159 litrov) ropy denne. Príjmy z jej vývozu dosiahli v roku 2010 viac ako tri miliardy dolárov (2,54 miliardy eur), čo tvorilo približne štvrtinu prostriedkov v štátnom rozpočte.
(1 EUR = 1,1801 USD)
