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Ťažba ropy v Saudskej Arábii minulý mesiac stúpla o 26 %
Saudskoarabská ťažba ropy je teraz už len o niekoľko stoviek tisícov barelov denne nižšia, než bola vo februári.
Autor TASR
Rijád 11. novembra (TASR) - Produkcia ropy v Saudskej Arábii v októbri vzrástla o 26 % na 10,56 milióna barelov denne (barel = 159 litrov). Dostala sa tak na najvyššiu úroveň od začiatku vojny v Iráne. Vyplýva to z údajov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Saudskoarabská ťažba ropy je teraz už len o niekoľko stoviek tisícov barelov denne nižšia, než bola vo februári. Dokonca je mierne vyššia v porovnaní s kvótou, ktorú krajine pridelila OPEC.
Oživenie produkcie v Saudskej Arábii odzrkadľuje schopnosť krajiny prepravovať ropu tankermi cez Hormuzský prieliv pomocou koordinovaných kyvadlových operácií. Ide však aj o výsledok prepravy ropovodom na pobrežie Červeného mora napriek útokom na trasu.
Saudskoarabská energetická spoločnosť Saudi Aramco uviedla, že jej cieľom je vo štvrtom kvartáli ťažbu maximalizovať. Očakáva totiž, že dopĺňanie ropných rezerv bude motorom globálneho dopytu.
Saudskoarabská ťažba ropy je teraz už len o niekoľko stoviek tisícov barelov denne nižšia, než bola vo februári. Dokonca je mierne vyššia v porovnaní s kvótou, ktorú krajine pridelila OPEC.
Oživenie produkcie v Saudskej Arábii odzrkadľuje schopnosť krajiny prepravovať ropu tankermi cez Hormuzský prieliv pomocou koordinovaných kyvadlových operácií. Ide však aj o výsledok prepravy ropovodom na pobrežie Červeného mora napriek útokom na trasu.
Saudskoarabská energetická spoločnosť Saudi Aramco uviedla, že jej cieľom je vo štvrtom kvartáli ťažbu maximalizovať. Očakáva totiž, že dopĺňanie ropných rezerv bude motorom globálneho dopytu.