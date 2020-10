Teplári sa dožadujú odbornej diskusie s ministrom financií E. Hegerom

Bratislava 8. októbra (TASR) - Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT) víta ciele zelenej ekonomiky, ktorá je zahrnutá vo vízii Moderného a úspešného Slovenska z dielne Ministerstva financií (MF) SR. V dokumente mu však chýbajú konkrétne postupy a technológie, ako dosiahnuť naplnenie cieľov v oblasti energetiky. SZVT chce preto o stretnutie požiadať ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO).



"Teplári disponujú odbornými vedomosťami a praktickými skúsenosťami, ktorými dokážu zmysluplne doplniť dokument strategického významu. Odborná diskusia na Ministerstve financií SR by priniesla reálne postupy na dosiahnutie čistejšieho ovzdušia, menej uhlíka a maximálnu efektivitu vo výrobe tepla," zdôraznil predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. Zväz chce byť zároveň aj súčasťou ekonomického krízového štábu, o čo teplári požiadajú i MF.



Mestá a obce, ktoré disponujú centrálnym vykurovaním, patria k najmenším producentom emisií z vykurovania. Teplári majú záujem odborne prekonzultovať so zástupcami štátu otázku výroby tepla na najbližšie desaťročia. "V súčasnosti je centrálne zásobovanie teplom ekologické, bezpečné, pohodlné, moderné, je smart," tvrdí Janiš.



Zväz pripomenul, že svet v súčasnosti prechádza na smart systémy centrálneho zásobovania teplom 4. generácie, ktoré dokážu kumulovať a skladovať v tepelnej infraštruktúre teplo z rôznych zdrojov. Zameriavajú sa napríklad aj na akumuláciu a následné využitie tepla, ktoré dnes bez využitia voľne uniká do ovzdušia a otepľuje planétu.