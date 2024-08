Ukrajinský Naftogaz uviedol, že splní všetky svoje zmluvné záväzky

Kyjev 30. augusta (TASR) - Ukrajinský Naftogaz reagoval na správy o zastavení prepravy ruskej ropy do Európy tým, že si splní všetky svoje zmluvné záväzky. TASR o tom informuje na základe správ agentúr DPA a Bloomberg.



Šéf Naftogazu Oleksij Černyšov vo vyhlásení zaslanom emailom agentúre Bloomberg uviedol, že Ukrajina bude pokračovať v dodávkach ropy do európskych krajín v súlade s uzavretými kontraktmi a určite ich nezastaví pred skončením ich platnosti.



V piatok sa objavili mediálne správy, ktoré sa odvolávali na vyjadrenia poradcu ukrajinského prezidenta Mychajla Podoljaka. Ten v rozhovore Nowyny.Live uviedol, že Ukrajina ako tranzitná krajina uzavrela zmluvy, ktoré sú platné do 1. januára 2025 a ktoré krajina nemôže jednostranne vypovedať.



"Ale bezpochyby sa to všetko skončí 1. januára 2025," povedal Podoljak. Kyjev je však pripravený prepravovať plyn z krajín Strednej Ázie alebo Azerbajdžanu do Európy. Pre Ukrajinu je kľúčové pripraviť Rusko o zdroje príjmov z predaja surovín.