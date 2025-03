USA zrušili nadnárodným firmám licencie na ťažbu vo Venezuele

Caracas 31. marca (TASR) - USA odobrali niekoľkým nadnárodným ropným a plynárenským spoločnostiam licencie na pôsobenie vo Venezuele. Oznámila to v nedeľu (30. 3.) vláda v Caracase. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Venezuela nešpecifikovala, ktorých spoločností sa to týka, ale francúzska ropná firma Maurel & Prom (M&P) v pondelok uviedla, že špeciálna licencia, ktorú jej udelil Caracas vlani v máji, bola zrušená.



M&P dodala, že Úrad ministerstva financií USA pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ju 28. marca informoval o zrušení licencie s tým, že má do 27. mája ukončiť aktivity vo Venezuele.



Podľa agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na nemenované zdroje, administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa koncom minulého týždňa informovala zahraničných partnerov venezuelskej štátnej ropnej firmy PDVSA o bezprostrednom zrušení povolení, ktoré im umožňovali vyvážať venezuelskú ropu a vedľajšie produkty.



Aj španielska ropná spoločnosť Repsol dostala oznámenie o odobratí licencie, rovnako ako talianska Eni. Americkému energetickému gigantovi Chevron licenciu odobrali už vo februári. Trump dal pôvodne Chevronu čas do 3. apríla na zastavenie prevádzky vo Venezuele, ale neskôr ho predĺžil do 27. mája.



Podľa denníka Wall Street Journal Washington nariadil tiež spoločnosti Global Oil Terminals, ktorú vlastní magnát Harry Sargeant III, zastaviť prevádzku vo Venezuele. Očakáva sa, že zrušenie licencie v USA zasiahne aj indickú spoločnosť Reliance Industries.



Chevron podľa expertov produkoval približne 220.000 barelov (1 barel = 159 litov) ropy denne, Repsol asi 65.000 a M&P približne 20.000 barelov/deň.



Predchádzajúca administratíva bývalého prezidenta USA Joea Bidena povolila výnimky zo sankcií USA voči Venezuele, aby jednotlivé spoločnosti mohli získavať venezuelskú ropu na zásobovanie rafinérií od Španielska po Indiu. Trump však minulý týždeň vydal exekutívny príkaz, v ktorom vyhlásil, že každá krajina nakupujúca ropu alebo plyn od Venezuely bude platiť v USA clo vo výške 25 %.



Produkcia ropy vo Venezuele, ktorá bola pred 25 rokmi vyššia ako tri milióny barelov denne, je dnes zhruba milión barelov denne.