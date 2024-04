USA zverejnili pravidlá na zníženie emisií pri výrobe elektriny

Washington 25. apríla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena vo štvrtok oznámila konečné pravidlá zamerané na znečistenie ovzdušia a vody z elektrární, ktoré by podľa nej mohli do roku 2047 znížiť emisie skleníkových plynov o viac ako miliardu metrických ton. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Pravidlá Agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA) tvoria kľúčovú časť Bidenovej širšej agendy boja proti zmene klímy. Podľa EPA je sektor elektrickej energie zodpovedný za takmer štvrtinu znečistenia skleníkovými plynmi v USA.



Washington sa preto snaží znížiť znečistenie a zároveň zabezpečiť, aby energetické spoločnosti mohli inteligentne investovať a naďalej spoľahlivo dodávať elektrinu pre všetkých, uviedol Michael Regan z EPA.



Pravidlá budú vyžadovať, aby uhoľné elektrárne a nové generátory spaľujúce zemný plyn v nadchádzajúcom desaťročí inštalovali zariadenia na zachytávanie emisií. Táto požiadavka by mohla zatraktívniť alternatívy s nulovými emisiami, ako je solárna a veterná energia.



Výrobcovia elektriny sa zároveň pripravujú na prudký nárast dopytu z dátových centier pre nové technológie, ako je generatívna umelá inteligencia (AI), ako aj v dôsledku nabíjania elektrických vozidiel.



Očakáva sa, že USA tento rok zvýšia kapacitu na výrobu elektrickej energie viac ako za predchádzajúce dve desaťročia, pričom 96 % predstavuje čistá energia, povedal novinárom poradca Bieleho domu pre oblasť klímy Ali Zaidi.