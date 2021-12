Prevádzka v Nových Zámkoch bude môcť spracovať 60.000 ton odpadu ročne

Nové Zámky 13. decembra (TASR) – V Nových Zámkoch vznikne centrum energetického a biologického zhodnotenia odpadu (CEBZ). Nová technologická jednotka má stáť v areáli spoločnosti Bytkomfort na Dvorskej ceste. Začiatok výstavby je naplánovaný na prvý polrok 2022, výstavba potrvá do konca roka 2023. Predpokladané investičné náklady dosiahnu 30 miliónov eur vrátane triediacej linky, ktorá vznikne súbežne v areáli spoločnosti Brantner na Vinohradoch. „Všetky mestá a obce na Slovensku čelia výrazným zmenám v oblasti nakladania s odpadmi. Od tohto roku máme povinnosť zabezpečiť zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Od januára 2023 sa na skládku nedostane neupravený komunálny odpad,“ skonštatoval primátor Nových Zámkov Otokar Klein.



Automatizovaná prevádzka bude môcť spracovať 60.000 ton odpadu ročne, čím pokryje potreby širšieho regiónu. Unikátna technológia premení odpad, ktorý dnes končí na skládke, okrem iného na biometán a biokompost. CEBZ je založený na procese tzv. suchej fermentácie. Od bežných bioplynových staníc sa líši tým, že pracuje s tuhšou zložkou a oveľa menším množstvom procesnej vody. „Suchá fermentácia je riešenie vhodné pre všetky druhy biologicky rozložiteľného odpadu – nielen pre kuchynský bioodpad, ale aj akúkoľvek organickú hmotu vrátane konárov a trávy,“ priblížil technológiu Tibor Papp, generálny riaditeľ Brantner Green Solutions Slovakia. Vedenie mesta očakáva, že technológia akceleruje mieru recyklácie v regióne o ďalších 70 percent a zníži množstvo skládkovaného komunálneho odpadu o 70 percent.



Biometán môže zohrať významnú úlohu pri dekarbonizácii energetiky. „Je možné ho vtlačiť do distribučnej siete a využiť kdekoľvek na Slovensku, napríklad v nových kogeneračných jednotkách vyrábajúcich elektrinu a teplo. Je možné ho využiť aj na vykurovanie rodinných domov. Samozrejme, verím, že biometán využijeme aj na výrobu tepla v Nových Zámkoch. Tým by sme naplno využili cirkulárny princíp nášho projektu,“ povedal generálny riaditeľ a podpredseda predstavenstva SPP Richard Prokypčák.