Tri okresy v Žilinskom kraji čakajú rozsiahlejšie odstávky energie

Žilina 28. novembra (TASR) - Obyvatelia trojice okresov v Žilinskom kraji sa budú musieť budúci týždeň pripraviť na rozsiahlejšie odstávky elektrickej energie. Stredoslovenská distribučná (SSD) totiž zabezpečí štyri pracovné akcie s výraznými obmedzeniami distribúcie elektriny. Dotknú sa takmer 3000 domácností v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto a Dolný Kubín. Na príčine budú preložky elektrických vedení a nevyhnutná údržba. TASR o tom informoval špecialista externej komunikácie firmy Miroslav Gejdoš.



V okrese Žilina v obci Divina naplánovala firma odstávku elektriny 30. novembra. Potrvá od 7.00 do 18.30 h a zasiahne približne 850 odberných miest. Prerušenie dodávky na úrovni vysokého napätia bude potrebné počas prekladania elektrického vedenia.



Žilinu čaká rozsiahlejšia odstávka elektriny 3. decembra. Od 7.30 do 15.30 h nepôjde elektrický prúd na Bajzovej a Lenčovej ulici. Pocíti to približne 600 odberných miest. Dôvodom bude revízia a údržba distribučnej trafostanice.



Obce Ochodnicu a okrajovo Neslušu v okrese Kysucké Nové Mesto čaká odstávka elektriny 2. decembra od 7.30 do 17.30 h. Viac ako 800 domácností zostane bez elektrickej energie z dôvodu preložky energetického zariadenia.



Dolný Kubín, konkrétne časť Medzihradné, zostane bez elektriny 30. novembra. Od 7.30 do 13.15 h nepôjde prúd na 500 odberných miestach. Na príčine bude údržba vedenia vysokého napätia, spojená so zberom dát potrebných pre skvalitnenie prevádzky zariadenia.



"Vo všetkých spomenutých prípadoch sú odstávky elektriny nevyhnutné pre charakter plánovaných prác a najmä bezpečnosti. Ak to okolnosti dovolia, pracovníci môžu jednotlivé odstávky ukončiť aj v kratšom čase," ozrejmil Gejdoš.



Dotknutých obyvateľov však energetici podľa neho žiadajú, aby sa na obmedzenia patrične pripravili a boli trpezliví. "V prípade, že by sa údržbové práce na energetických zariadeniach nevykonali včas, ohrozilo by to ich spoľahlivú a bezpečnú prevádzku," dodal.