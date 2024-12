Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v stredu klesli

Amsterdam/Bratislava 18. decembra (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe uprostred týždňa klesli po tom, čo v utorok (17. 12.) vyskočili o viac ako 4 %. Dôvodom je snaha Slovenska o zachovanie dodávok paliva cez Ukrajinu. To zvýšilo optimizmus, pokiaľ ide o dodávky v regióne v budúcom roku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Referenčný európsky kontrakt na plyn s dodávkou v najbližšom mesiaci na burze TTF v Amsterdame sa v stredu okolo poludnia predával so stratou 3 % po 40,65 eura za megawatthodinu. V utorok kontrakt stúpol o 4,4 %, čo bol jeho najprudší denný nárast za viac ako 1 mesiac.



Slovensko, ktoré je kľúčovým odberateľom ruského plynu dodávaného cez Ukrajinu, uskutočnilo sériu rokovaní s Moskvou a Kyjevom a premiér Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok (19. 12.) plánuje diskutovať so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou o "elegantných alternatívnych technických riešeniach". Podľa Fica je riešením, aby sa cez Ukrajinu neprepravoval "ruský plyn, ale plyn, ktorého vlastníkom bude niekto iný".



Európske zásobníky plynu sa túto zimu zatiaľ vyčerpávajú rýchlejšie ako zvyčajne, čo prispelo k rastu cien na začiatku decembra. Zastavenie tranzitu plynu cez Ukrajinu na budúci mesiac by mohlo viesť k ešte rýchlejšiemu poklesu. Podľa analytikov Goldman Sachs by úroveň zásob do konca vykurovacej sezóny mohla padnúť až na 39 %. To je výrazne pod 53 %, kam sa dostali zásoby tento rok na konci minuloročnej vykurovacej sezóny.



EÚ by mohla zásoby doplniť počas budúceho leta, "ale to si vyžaduje, aby sa veľa vecí podarilo," uviedla analytička Goldman Sachs Samantha Dartová. Medzi ne patrí aj to, že nepríde k ďalším oneskoreniam pripravovaných exportných projektov, a relatívne mierny nárast dopytu po skvapalnenom zemnom plyne v Ázii.