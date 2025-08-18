< sekcia Ekonomika
Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v pondelok kolíšu
Autor TASR
Amsterdam 18. augusta (TASR) - Veľkoobchodné ceny plynu v Európe v pondelok na začiatku obchodovania klesli. Neskôr však plyn svoje straty zmazal, ale jeho ceny sa stále pohybujú blízko tohoročného minima pred stretnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý čelí tlaku na dosiahnutie mierovej dohody s Ruskom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.
Cena referenčného európskeho kontraktu na plyn s dodávkou v nasledujúcom mesiaci v pondelok ráno klesla o 2,4 %. Ale postupne sa jej pokles zmierňoval a o 14.25 h miestneho času v Amsterdame sa kontrakt predával po 31,27 eura za megawatthodinu, čo je o 0,24 % viac ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.
Trump sa stretne so Zelenským o 19.00 h amsterdamského času po tom, čo sa obchodovanie s európskym kontraktmi skončí, takže výsledok rokovaní neovplyvní ceny skôr ako v utorok (19. 8.).
Ceny plynu sa od minulého týždňa, keď stretnutie Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom vyvolalo očakávania o ukončení vojny, pohybujú prevažne na klesajúcej trajektórii. Prípadná dohoda o ukončení vojny aj za cenu veľkých ústupkov zo strany Ukrajiny by mohla uľahčiť globálne dodávky, ak sa na trh nakoniec dostane viac energií z Ruska.
Trump privíta Zelenského aj niekoľkých európskych lídrov vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, nemeckého kancelára Friedricha Merza či generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, aby stanovili podmienky potenciálnej mierovej dohody, o ktorej rokoval s Putinom. Americký prezident povedal, že bude na Zelenského naliehať na rýchle uzavretie dohody s Ruskom.
Európa pracuje na diverzifikácii dodávok plynu, odkedy ich Rusko pred viac ako tromi rokmi obmedzilo. Hoci väčšinu plynu teraz dováža po mori z krajín ako USA a Katar, obchodníci sa spoliehajú na to, že prípadné uvoľnenie sankcií voči Rusku by mohlo umožniť návrat časti jeho energie na globálne trhy a zmierniť konkurenciu.
Situácia však zostáva veľmi neistá a v tejto fáze neexistuje žiadny náznak, že samit na Aljaške podstatne zmení situáciu v dodávkach plynu do Európy, upozorňujú experti.
Okrem toho, Európska únia sa zaviazala postupne ukončiť dovoz ruskej energie do konca roka 2027. Vzhľadom na očakávané ďalšie dodávky z USA v budúcom roku nie je jasné, či ukončenie bojov nevyhnutne povedie k výraznému zvýšeniu ruských tokov do regiónu.
Medzitým Nórsko, ďalší z kľúčových európskych dodávateľov plynu, cez víkend oznámilo neplánovaný výpadok vo svojom exportnom závode na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Hammerfeste, čo by mohlo mať vplyv na ceny komodity, ak by to trvalo dlhšie.
