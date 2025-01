Výrobcovia tepelných čerpadiel v Nemecku očakávajú rast predaja

Berlín 21. januára (TASR) - Po minuloročnom poklese očakáva nemecký priemysel tepelných čerpadiel v roku 2025 opäť výrazný nárast predaja. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Dopyt a záujem o dotácie sa zvyšujú, oznámilo v utorok Nemecké združenie pre tepelné čerpadlá (Bundesverband Wärmepumpe, BWP). Očakáva preto, že trh sa zotaví už v roku 2025 za predpokladu, že súčasné vládne dotácie budú pokračovať. Podľa údajov odvetvového združenia predali výrobcovia v Nemecku v roku 2024 približne 193.000 tepelných čerpadiel, čo je o 46 % menej ako v rekordnom roku 2023.



Za súčasných podmienok by sa podľa združenia mohli predajné čísla v tomto roku zvýšiť o 33 % na približne 257.000 zariadení. BWP predpovedá ešte výraznejší rast, ak by sa objavili ďalšie impulzy, napríklad úľavy na cenách elektriny.



Štát v rámci dotačného programu pre energeticky efektívne budovy (BEG), ktorý sa uplatňuje od februára 2024, schválil financovanie viac ako 151.000 žiadostí, uviedlo BWP. Na december pripadá 37.000 schválení, čo ukazuje, že dotačný program sa konečne začína prejavovať, uviedol výkonný riaditeľ BWP Martin Sabel.



Budúcu nemeckú vládu, ktorá by mala vzniknúť po voľbách 23. februára, vyzval, aby zachovala sporný zákon o energetickej efektivite budov, ktorý sprísňuje normy energetickej účinnosti pre mnohé stavby. Zákon čelí kritike vzhľadom na vysoké náklady, ktoré v mnohých prípadoch súvisia aj s výmenami starších vykurovacích zariadení za tepelné čerpadlá.