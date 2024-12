Moskva 10. decembra (TASR) - Vývoz ruského plynu cez Ukrajinu do Európy je v utorok stabilný, zatiaľ čo nominácie na dodávky do Rakúska zo Slovenska stúpli o 15,7 % a sú najvyššie od 15. novembra. Ukázali to v utorok údaje ruského plynárenského giganta Gazprom a prevádzkovateľa prepravnej sústavy Eustream. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dodávky ruského plynu do Rakúska sú v centre pozornosti od polovice novembra po tom, čo ruský gigant Gazprom zastavil export plynu rakúskej spoločnosti OMV pre zmluvný spor.



Spoločnosť OMV 13. novembra oznámila, že vyhrala arbitrážny súd v Nemecku proti Gazpromu o 230 miliónov eur v súvislosti s nepravidelnými dodávkami plynu pre jej nemeckú divíziu. OMV v snahe získať toto odškodné, nezaplatila za októbrové dodávky plynu v hodnote 230 miliónov eur. Gazprom následne zastavil export do Rakúska.



Napriek tomu, že Gazprom už priamo nedodáva plyn pre OMV, celkové toky do Európy cez Ukrajinu zostali stabilné, pretože iné firmy nakupujú objemy predtým pridelené OMV.



Gazprom oznámil, že v utorok pošle do Európy cez Ukrajinu 42,4 milióna metrov kubických (m3) plynu, čo je rovnaký objem ako v predchádzajúci deň.



Nominácie na toky do Rakúska zo Slovenska v utorok oproti pondelku (9. 12.) stúpli o 15,7 %, zatiaľ čo nominácie do Česka zo Slovenska mierne klesli, ukázali údaje prevádzkovateľa prenosovej sústavy Eustream.



Nominácie na Slovensko z Ukrajiny v utorok oproti predchádzajúcemu dňu vzrástli o 3,6 % na 431.702 megawatthodín, čo je najvyšší objem od 30. novembra.