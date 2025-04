Westinghouse spustil lokálnu webovú stránku v slovenčine

Bratislava 7. apríla (TASR) - Americká spoločnosť Westinghouse, ktorá je jedným z možných dodávateľov nového jadrového reaktora v Jaslovských Bohuniciach, spustila lokálnu webovú stránku v slovenčine. Stránka bude slúžiť ako komunikačná platforma, ktorá bude poskytovať informácie o jadrových technológiách spoločnosti Westinghouse a jej slovenských aktivitách, uviedla v pondelok firma.



„Spoločnosť Westinghouse je dlhoročným partnerom slovenskej jadrovej energetiky a sme radi, že sa môžeme podieľať na jej ďalšom rozvoji počas výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach,“ uviedla firma. Slovenská vláda rozhodla o výstavbe nového bloku v Jaslovských Bohuniciach vlani, no dodávateľa ani spôsob financovania zatiaľ nevybrala.



„Sme presvedčení, že nový blok v Bohuniciach sa stane súčasťou flotily reaktorov AP1000 v Európe a že slovenský jadrový priemysel sa bude podieľať na jeho dodávke, servise a prevádzke,“ uviedol Petr Brzezina, prezident spoločnosti Westinghouse pre Českú republiku a Slovensko.



Jadrové reaktory ešte vlani na európskom trhu okrem Ruska ponúkali francúzska EDF, americká Westinghouse a tiež juhokórejská Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP), ktorá má stavať nové jadrové bloky v juhomoravských Dukovanoch. O možnosť spolupráce s Južnou Kóreou sa zaujímala slovenská vláda.



Hlavný ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda však upozornil, že juhokórejská firma v marci zrušila účasť v tendri na výstavbu elektrárne v Holandsku a je podľa neho pravdepodobné, že si Juhokórejčania s firmou Westinghouse v rámci urovnania vzájomných právnych vzťahov rozdelili trh v tomto energetickom sektore a z Európy sa stiahli.



Westinghouse je na Slovensku fyzicky prítomná od roku 2017, keď inžinieri z jej trnavskej pobočky začali pracovať na vyraďovaní reaktorových blokov v JE Jaslovské Bohunice V1. Tento projekt, ktorý riadi Slovenská jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), zahŕňa demontáž komponentov primárneho okruhu a nakladanie s rádioaktívnym odpadom.



V lete 2023 spoločnosť posilnila svoje partnerstvo so Slovenskom podpísaním memoranda o porozumení so spoločnosťou JAVYS o potenciálnom nasadení reaktorov AP1000 a malých modulárnych reaktorov AP300. Tieto memorandá dopĺňajú dlhodobú spoluprácu so slovenskými energetickými spoločnosťami pri udeľovaní licencií a dodávkach palivových kaziet VVER-440 do ich jadrových elektrární. Memorandum o porozumení podpísala s JAVYS v roku 2023 aj EDF.