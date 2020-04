Začala sa videokonferencia popredných producentov ropy o znížení ťažby

Viedeň 9. apríla (TASR) - Poprední producenti ropy začali vo štvrtok kľúčové rokovania o možnom znížení ťažby po kolapse dopytu v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Aj cenová vojna medzi Saudskou Arábiou a Ruskom prispela k poklesu cien komodity.



Videokonferencia členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), ich spojencov z aliancie OPEC+ na čele s Ruskom a ďalších veľkých producentov sa začala o 16.40 h SELČ.



Ruský minister energetiky Alexander Novak na začiatku online konferencie uviedol, že všetci poprední svetoví producenti ropy by sa mali zapojiť do snahy o vybalansovanie dopytu a ponuky. Pripomenul, že aktivita svetového hospodárstva klesla, pričom dopyt po rope sa znížil o 10 - 15 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) denne a jej ceny sa pohybujú blízko dvadsaťročných miním.



Rokovanie je považované za najlepšiu šancu, ako zastaviť ďalší pokles cien komodity, ale jeho úspech závisí od toho, či k dohode pristúpia všetci kľúčoví producenti.



Cieľom štvrtkovej videokonferencie je uzavrieť dohodu o znížení produkcie o 10 až 15 miliónov barelov denne. Hovorca ruského ministerstva energetiky v stredu (8. 4.) agentúre TASS povedal, že Moskva je „pripravená znížiť ťažbu o 1,6 milióna barelov denne“, čo by zodpovedalo 14 % ruskej produkcie v 1. štvrťroku 2020.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na brífingu vo štvrtok odmietol uviesť podrobnosti, povedal len, že Rusko je za „koordinovanú akciu na stabilizáciu globálneho trhu s ropou“.



Otázne je pripojenie USA k dohode. Saudská Arábia usporiada v piatok (10. 4.) samostatné virtuálne stretnutie ministrov energetiky zo skupiny 20 najväčších svetových ekonomík G20 v snahe zabezpečiť „stabilitu na ropnom trhu“.